وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان!

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 05:43 صباحاً - توفى منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز الـ 67 عاما، بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.