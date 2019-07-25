كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 05:43 صباحاً - توفى منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز الـ 67 عاما، بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.