مي العيدان تنشر صورة جثمان صابرين بورشيد.. وتتعرض لهجوم شديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان جمهورها بنشرها أول صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة صابرين بورشيد.

الإعلامية الكويتية أرفقت الصورة بتعليق، على حسابها الخاص على “انستجرام”، قالت فيه: “حصريا صورة جثه المرحومه بإذن الله المذيعه والفنانه صابرين بورشيد . . اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنه”.

عدد كبير من متابعي الإعلامية الكويتية مي العيدان هاجموها، واتهموها بعدم احترام حرمة الميت.

وكانت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، قد توفيت صباح الاثنين 22 يوليو، عن عمر يناهز ٣٤ عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

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وأعلن والدها هذا الخبر الحزين، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاها بكلمات مؤثرة، حيث قال: “”(لله ما اعطى ولله ما أخذ).. ماتت صابرين.. عظم الله أجركم”.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة البحرينية الراحلة، قيل أنها آخر صورة التقطت لها قبل وفاتها، وقد ظهرت في الصورة وهي راقدة على سرير المرض وغائبة عن الوعي في حالة يرثى لها.

وكانت صابرين بورشيد، قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة، كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.

وبعد أيام من سفر صابرين بورشيد، وتلقيها العلاج انتكست حالتها الصحية وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم.