ماليكا أرورا على شاطئ المالديف.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهدت الممثلة والراقصة الهندية ماليكا أرورا Malaika Arora كأنها الإثارة تمشي على ساقين، في رحلة ممتعة مع صديقاتها . وهن يستمتعن بالبحر والشمس ويلهون مع أشعة الشمس في شاطئ جزر المالديف.

تُظهر الصور الجديدة من الرحلة مقدار المتعة التي تمتعوا بها، حيث شاركت ماليكا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها أثناء قيامهم بالجلوس على أرجوحة معلقة فوق المحيط الأزرق العميق.

وتكشف المزيد من الصور من العطلة عن مدى عشق راقصة بوليوود لأشعة الشمس، وصورتها الشخصية في ثوب الحمام وهي تسترخي تماماً على الشاطيء تشهد بذلك.

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على جانب موازي، بعد كتمان علاقتهما العاطفية لوقت طويل، أصبح كل من ارجون وماليكا أكثر انفتاحًا، من مواعدة علنية صريحة عبر تناول العشاء إلى الحفلات وعروض الأفلام ، تم رصد الثنائي معًا عدة مرات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كانت ماليكا قد شاركت في مشاركة على الحب ، ووضع عليها علامة Arjun.

وكان الاثنان في عطلة معا في نيويورك مؤخرا، وشاهد متابعوهم سيل من الصور الرومانسية لهما معاً موزعة ما بين لحظات من عشاء على ضوء الشموع في مبنى امباير ستيت Empire State، ولقطات زيارة الأماكن السياحية.