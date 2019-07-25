بعد رقبتها وكتفها.. التواء كاحل شرادا كابور بمشهد تصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرضت الفنانة الهندية شرادا كابور إلى الإصابة بالتواء الكاحل، وذلك أثناء أدائها لأحد مشاهد فيلمها الجديد Street Dancer 3D، حيث كانت قد جُرحت في السابق في رقبتها وكتفها

شاركت شرادا مقطع فيديو، أثناء خضوعها لجلسة العلاج الطبيعي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وذكرت في تعليقها على الصور ة المنشورة أن هذه ليست أول إصابة لها في الفيلم، فقد تعرضت رقبتها وكتفها الى الاصابة من قبل.

يقوم ببطولة فيلم الرقص Street Dancer 3D الى جانب شرادا كابور، الفنان الشاب فارون دوان ويقوم بإخراجه ريمو دي سوزا Remo D’Souza.

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اختتم الفريق الفيلم جدول أعمال التصوير في مدينة دبي للاستوديوهات في يونيو الماضي وقد شاركت شرادا العديد من الصور من داخل كواليس الفيلم على Instagram.

هذا هو الفيلم الثاني للنجم فارون داوان وشرادا معًا بعد فيلم ABCD 2. الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2015 ، كما قام يشارك ببطولة الفيلم نورا فتحي وأبارشاكتي كورانا وشاكتي موهان في أدوار محورية.

وعلى الجانب الشخصي، كانت مصادر صحفية ذكرت هندية أن شرادا على وشك الزواج من روهان شريستا في عام 2020، بينما رفض والدها شاكتي كابور هذه الشائعات، بعد أن طُلب منه التعليق على تلك الأخبار.