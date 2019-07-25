كريس جينر تستقطب الحارس الشخصي لبريتني سبيرز

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
فاجأت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر، المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بحصولها على خدمات حارسها الشخصي إيدان يميني، الذي استمر في العمل مع النجمة بريتني على مدار سنوات.
وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت نقلًا عن مصادر مقربة من “كريس”، بأنها نجحت في الحصول مؤخرًا على خدمات الحارس الشخصي المحترف إيدان يميني، صاحب شركة “Black Box” للحراسات الأمنية، وذلك بعد أن ظل يعمل مع بريتني على مدار سنوات طويلة.
وأضافت التقارير أن السر وراء سعي كريس للاستعانة بحارس شخصي محترف مثل إيدان، هو اتساع نشاط عائلتها وبناتها واحتياجهن أكثر من أي وقت مضى لمستوى عال من الحراسة، لا سيما بعد واقعة السرقة التي تعرضت لها كيم كارداشيان في باريس عام 2016.
وظهر “إيدان” بالفعل مؤخرًا برفقة “كريس”، وتحديدًا يوم السبت الموافق الـ 20 من الشهر الجاري، لدى ذهابها إلى وودلاند هيلز في مدينة كاليفورنيا لحضور حفل إطلاق مجموعة العناية بالبشرة “Kylie Skin” الخاصة بابنتها كايلي جينر.
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