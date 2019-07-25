محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

محمد رمضان علقت على الصورة التي نشرها وهو يحتضن شقيقته وكتب: «مع شقيقتي، إيمان رمضان»، وكشفت الصورة عن الشبه الكبير بين الشقيقين.

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي بينهما، حيث لهما نفس الملامح.

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وأكدت إيمان رمضان في لقاءات سابقة لها أن شقيقها هو سندهم في العائلة، وسندها هي بشكل خاص، وأنه يشاركها ويساعدها في كل خطوة تتخذها.

ويواجه محمد رمضان دعوى قضائية جديدة من محمد عبدالمتعال رئيس قنوات إم بي سي يطالب فيها بتعويض قدره 5 مليون جنيه بعد أن قام رمضان بسبه وقذفه.

وكان الفنان دخل في خلاف منذ سنوات مع مجموعةقنوات إم بي سي وتم تغريمه 10 آلاف جنيه، والحكم بحبسه 6 شهور مع إيقاف التنفيذ.

بينما شارك الفنان محمد رمضان في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل «زلزال»، مع ماجد المصري ونسرين أمين وحلا شيحة، وحقق العمل نجاحا كبيرا.