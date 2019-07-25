دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلاد والدتها، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بمقطع فيديو طريف يجمعهما.

دانييلا بدت في الفيديو تحتضن والدتها التي ابهرت فانز الفنانة بحيويتها وعفويتها بالرغم من تقدم عمرها، بينما سألت دانييلا والدتها عن أكثر ما تفضله فيها، فأجابت: «جنونك»، حيث هنأت الفنانة والدتها بعيد ميلادها برسالة مؤثرة جاء فيها:

«قد ما إكبر.. رح إبقى طفلة صغيرة بين إيديكِ.. هيدي تاني سنة.. بكون بعيدة عنّك بنهار عيدك.. بهيدا النهار بتمنالك الصحة ويضلّ هيدا القلب الكبير عم يشعّ محبة.. عقبال المية يا ماما.. بحبك تتخلص الدني.. بنتك المجنونة».

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فانز دانييلا تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات هنأوا فيها الفنانة بعيد ميلاد والدتها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة، كما لم يغفلوا التغزل بجمال ملامحها وحيويتها.

من ناحية أخرى، شاركت دانييلا رحمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الكاتب» الذي شاركت في بطولته أمام النجم السوري باسل خياط، ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، والعمل من تأليف ريم حنا، وإخراج رامي حنا.