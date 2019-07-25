شاهد رومانسية ريهام أيمن وشريف رمزي على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري شريف رمزي برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن لأحد الشواطئ للاستمتاع بأجازة الصيف.

ريهام أيمن شاركت محبيها في صور لها مع زوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «اللحظات غير المتوقعة دائما هي الأفضل».

الفنانة الشابة ظهرت وهي ترتدي ملابس بنفس لون ملابس شريف رمزي، وعكست الصور مدى إنسجامهما معا وتوافقهما.

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جمهور الفنانة الشابة عبر عن إعجابه الشديد بالصور، وتغزل فيهما من خلال عدد من التعليقات وتمنى لهما السعادة الزوجية.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الممثل شريف رمزى عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «العراف»، مع الفنان عادل إمام.

ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها.

شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.