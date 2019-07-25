غدير الفهد تنجح في نسب ابنتها لوالدها.. وتنشر شهادة ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

صدمت الفنانة الكويتية غدير الفهد جمهورها في شهر مارس الماضي بكشفها عن رفض زوجها الاعتراف بنسب ابنته.

الفنانة الكويتية أعلنت عن نجاحها في انسب ابنتها لوالدها الفنلندي، حيث نشرت صورة لشهادة ميلاد ابنتها، وصورة أخرى لعقد زواجها من زوجها الفنلندي.

غدير أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “شهادة ميلاد بنتي من الحكومه الفنلنديه مع اسم الأب و الأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج”.

ووجهت رسالة لامرأة مجهولة، قالت إنها اتهمتها بأنها لا تمتلك عقد زواج، حيث قالت: “عقد الزواج الفنلندي ومصدق من وزارة الخارجيه والحكومه الفنلنديه يالي تقولين ماعندي عقد زواج ومزوره اذا هذا كله مزور وريني شطارتج وروحي اشتكي”.

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وأضافت: “بس طفح كل شي الله لا يسامحج لا دنيا ولا اخرا وجعلج تشوفين كل الي تسوينه ببنتي في بنتج رغم انه ماكنت اتمنى ادعي على ياهل بس هذا الي تبينه انتي”.

ووجهت الشكر لمحاميها، بقولها: “شكرا للاستاذ والاخ والمحامي مشاري صاهود صامدون لاخر شي باذن الله وراح يبين حق بنتي الي تقولين عنها بنت حرام .. مشكلتي مع زوجي مو معاج بس فاضيه وزاره ويهج بكل شي”.

وكانت غدير قد نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص عل “انستجرام”، قالت فيه: “ابنتي عمرها عشرة شهور حاليا وابنتي ما لها حق لا في الجواز الفلندي ولا في الكويتي والسبب ان ابوها مو راضي يطلعلها اوراق ولا راض يعترف فيها”.

الفنانة الكويتية أضافت: ” قلت لزوجي طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة”، مشيرة إلى أنه رفض أيضا.

غدير نشرت صورة لطفلتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ابي صوتي يوصل.. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الأب لأنه بفنلندا الحضانه عندي وعنده كا قانون لانه مازلنا متزوجين #بنت_كويتيه_في_فنلندا #ابوها_غير_معترف_فيها”.