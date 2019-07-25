ملابس هند صبري في جنازة والدة يسرا تثير الانتقادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على حضور جنازة والدة الفنانة يسرا، والتي شيعت بعد عصر الأربعاء 24 يوليو، من مسجد السيدة نفيسة.

الفنانة التونسية حضرت جنازة والدة يسرا بعباءة واسعة باللون الأحمر، وهو ما أثار انتقادات الجمهور، خاصة أن لون العباءة لا يتناسب مع حضور الجنازة.

وكانت والدة الفنانة يسرا قد وافتها المنية صباح صباح الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

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وشيعت جنازة الفقيدة بعد صلاة عصر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجمات الفن ومنهن إلهام شاهين، وميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، والمخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهن، واللاتي ساندن يسرا التي انهارت تماما في جنازة والدتها.

ومن المقرر إقامة عزاء والدة الفنانة المصرية يوم الجمعة القادم 26 يوليو بمسجد عمر مكرم.

وكانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.