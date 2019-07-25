وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي في ساعة مبكرة من صباح الخميس الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما.
وقال عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منير مكرم إنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وأفنى الفنان الراحل حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.
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