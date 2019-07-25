فن ومشاهير

الموسيقار العالمي يانّي يُشعِل الأجواء في "أعياد بيروت"

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""الخليج 365"" من بيروت: استضاف مهرجان أعياد بيروت الموسيقار اليوناني العالمي يانّي الذي أشعل الأجواء برفقة أوركسترا ضخمة على واجهة بيروت البحرية، وأمام حضور تخطى بعدده الخمسة آلاف شخصاً تقدمهم جمع من الوجوه السياسية والاجتماعية بينهم الوزراء أفيديس كيدانيان، بيار ابي صعب، مي شدياق وفيصل كرامي الى جانب سفير اليونان في لبنان فرانسيسكوس فاروس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وعدد من الشخصيات الفنية كميشال فاضل، زياد بطرس وغيرهم. 

 

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وتفاعل الجمهور بشكلٍ ملفت مع بعض المقطوعات الموسيقية الشهيرة كـ Until the last moment  ، Santorini، The End Of August  وغيرها. فيما كان مُلفتاً بتفاعله مع فرقته الموسيقية، بحيث أعطى جميع أفرادها حقّهم بإبراز مواهبهم وشكرهم بالاسم فرداً فرداً، وحيا الجمهور و"ست الدنيا" بيروت.

 

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يشار إلى أنه تحدّث خلال المؤتمر الصحفي أمام وسائل الاعلامي عن أهمية التلاقي بين الحضارات والثقافات من خلال الفن، كما عبّر عن رغبته بزيارة لبنان مرّات كثيرة آملا أن يعمّ السلام الأبدي في هذا البلد الجميل الذي وصف شعبه بالمضياف المحبّ، متمنيا لمهرجان أعياد بيروت المزيد من الازدهار والنجاح.

 

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