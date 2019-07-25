شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله.. قصة عام حزين فى حياة فاروق الفيشاوي .. وكيف واجه المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

علم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بإصابته بالسرطان منذ أقل من عام، بعد أخطره طبيبه المعالج بهذا المرض أثناء إجرائه بعض التحاليل الطبية للإطمئنان على صحته، تلقى الفيشاوى الصدمة ولكنه صمد أمامها حتى جاء موعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الماضية خلال شهر أكتوبر الماضى ، ليعلن على مسرح مكتبة الإسكندرية بعد تسلمه الجائزة عن مرضه هذا الذى صدم الجميع، وجعل الكثيرون من زملائه يبكون ويتعاطفون معه بشكل كبير، وفى اليوم الثانى من فعاليات المهرجان، وخلال ندوة تكريمه حكى كل منهم عن حكايته مع الفيشاوى، وكان منهم النجوم إلهام شاهين ووفاء عامر وأحمد عبد العزيز وكمال أبو رية والمخرجون عمر عبد العزيز وداود عبد السيد ومحمد عبد العزيز ومجدى أحمد على وأشرف فايق وهانى لاشين وعادل أديب وهانى إسماعيل وأحمد عاطف، والمنتجان محمد العدل ومحسن علم الدين.

رغم متاعب المرض والكيماوى والعلاج الذى أنهك فاروق الفيشاوي ، إلا أنه كان حريصا على ممارسة حياته بشكل طبيعى حتى لا يصدر طاقة سلبية لمن حوله، فكان يحضر جلساته مع زملائه المقربين وفى مقدمتهما المخرج عمر عبد العزيز رفيق الكفاح، والفنان كمال أبو رية، فضلا عن حرصه الشديد على حضور المناسبات العامة والخاصة لكل المقربين منه، وهو ما جعله يحضر عزاء الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف منذ أسابيع قليلة، حتى أنه كان يتدخل بكل أريحية لنزع الخلاف بين نجله المدلل أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل، بعدما طالتهما المشاكل خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يستضيفهما فى منزله ويصلح بينهما بعد أن يصل لحل يرضى الطرفين.

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على المستوى الإنسانى كان فاروق الفيشاوي بشهادة جميع الفنانين الذين عملوا معه يتمتع بطيبة شديدة ورقى فى التعامل، فعلى سبيل المثال حكت النجمة وفاء عامر عن بداياتها وهى وجه جديد خلال لقائها بالفنان الكبير فاروق الفيشاوى، وقالت إنها تربطها علاقة صداقة وأخوة ومحبة بالنجم الكبير الراحل ، منذ أن كانت طالبة في أولى معهد فنون مسرحية، موضحة أن وقوفها أمامه كان بمثابة حلم كبير، وهو ماحدث خلال دراستها بأولى معهد.

وأضافت وفاء عامر ، إنها خلال هذه الفترة قدمت معه أحد العروض المسرحية، ولكن كانت هناك ممثلة كبيرة، وكانت هى بطلة العمل أمام الفيشاوى، وبدأت هذه الممثلة في اضطهادها، بشكل مبالغ فيه على حد قولها.

وتابعت عامر حديثها قائلة :"ذهبت إلى الأستاذ فاروق الفيشاوى ، وكنت وقتها فتاة ضعيفة منكسرة تبحث عن حلمها، ولكن فوجئت بدعم غير عادى منه، حيث وقف فى البروفة الأخيرة على المسرح، وقبل انطلاق العرض وقال :" اللى هيبص لوفاء هيمشى خالص من المسرحية".