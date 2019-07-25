شكرا لقرائتكم خبر عن الفيشاوى "إبن البلد" .. كان حريصا على حضور المناسبات رغم مرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة ؛ إلا أن النجم الراحل فاروق الفيشاوي كان حريصا دائما على التواجد بجانب أصدقائه في الأحزان وكان من أوائل الناس الذين يقدمون واجب العزاء دائما .
وخلال الشهر الماضي لم تمنعه حالته الصحية من تقديم واجب العزاء في والده الفنان حجاج عبد العظيم بل حرص على الحضور وكان من أوائل المتواجدين خلال العزاء .
لم يكتف الفيشاوى بذلك ولم يبالي لتدهور حالته الصحية بل ذهب بنفسه لتقديم واجب العزاء في المخرج الراحل محمد النجار .
الفيشاوى " ابن البلد " رغم ظهور تاثره بالمرض في الفترة الأخيرة إلا أنه ابى أن يتغيب عن عزاء الراحل عزت أبو عوف ؛ بل حرص أيضا على التسجيل مع القنوات في لفته طيبه منه .
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