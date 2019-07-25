شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فناير تختتم مهرجان تويزا فى طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة فناير لوضع مسك الختام على فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان تويزا الموسيقي، الذي تحتضنه مدينة طنجة المغربية، عبر سهرة غنائية مطولة في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

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فرقة فناير تعد أشهر التجارب الغنائية فى المجال الموسيقى المغربى المعاصر حاليا، يمتد مشوارها لقرابة العقد واستحوذت فى بداياتها على جائزة أفضل فرقة غنائية في أفريقيا، وتضم الثلاثى محسن تيزاف وخليفة مناني وأشرف عرابي، واشتهرت بأغنيات "سيري سيري" و"الشايب" وأغنيتها ذات طابع الأغنية الهندية "ديلبار"، وتحضر حاليا لمشروع ديو غنائي تجمعها مع الديفا سميرة سعيد.