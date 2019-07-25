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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيلينا جوميز تستمتع بأجازتها فى إيطاليا بصحبة أصدقائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة سيلينا جوميز تخطط للاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الوقت أثناء وجودها فى إيطاليا حالياً، فالنجمة التي قررت الاحتفال بعيد ميلادها هناك بصحبة أصدقاءها قبل يومين ظهرت مؤخراً أثناء اتجاهها إلى ساحل معروف باسم "امالفى" فى إيطاليا بصحبة مجموعة من أصدقاءها المقربين.
النجمة سيلينا جوميز ظهرت خلال الصور بصحبة العديد من الأصدقاء أبرزهم المنتج السينمائي أندريا إيرفولينو التي تبلغ 31 عامًا، والتي دوماً ما تحرص سيلينا جوميز على زيارته مثلما حدث العام الماضى فى هذا الوقت العام وظهر الثنائى معاً.
سيلينا جوميز
سيلينا غوميز
سيلينا
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