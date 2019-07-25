رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده: "الجمهور اللي عملني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاده الـ34، الموافق اليوم الخميس ، فهو من مواليد 25 يوليو 1984.

ونشر جمال رسالة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام: "يشكر بها زوجته وأصدقائه وجمهوره لدعمهم له بعد أن حقق نجاحا خلال الفترة الماضية".

وكتب جمال في رسالته: "25|7 عيد ميلادي بشكر ربنا على ستره وكرمه كل السنين اللي فاتت، بشكر أهلي وزوجتي، وشركتي وكل أصدقائي المبدعين، اللي كانوا سبب بعد ربنا للي أنا فيه".

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وتابع رامي جمال: "بشكر الجمهور اللي علمني ودعمني ويارب السنين اللي جاية تبقى نجاح وسعادة بتحقيق الأحلام".

يذكر أن رامي جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبل.

وكان آخر ألبومات رامي جمال "ليالينا" في صيف 2018، وضم 17 أغنية منها "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فوق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا".