"الضحكة الأخيرة".. عمر زهران ينعى الفيشاوي برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نعى المخرج عمر زهران، في تدوينة على "فيسبوك"، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.

كتب زهران: "لم أكن أدري أنها المرة الأخيرة للقاءنا. لم أكن أدري أن صوتك حينما هاتفتني لتهنئتي سيكون الأخير. وأن ضحكاتنا عبر المكالمة هي آخر الضحكات. لم أكن أدري أن موعدنا باللقاء في بيتك هو لقاء لن يتم. لم أكن أدري حين همست في أذنك وأنا احتضنك واطلب منك أن تطمأنني عليك أنك فقط تتظاهر بالقوه رغم آلامك وأنك لا ترغب في الشكوى. لم أكن أدري أنك سترحل سريعًا هكذا دون أن نمتع عيوننا برؤيتك وأن نصبر قلوبنا بوداعك.. أعطيتنا جميعًا درسًا لن ننساه..... حين علمتنا.. كيف نواجه الموت.. بابتسامة وقوة وشجاعه. وداعًا أيها الفارس النبيل وداعًا فاروق الفيشاوي".

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.​