"المهن التمثيلية" تنعى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان قبل قليل، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع من مرض السرطان.
وجاء في بيان النقابة: "إن الفنان الكبير كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل" داعيةً الله أن يرحمه ويلهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.
وأعلن الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير صباح الخميس، بعد مرحلة حرجة جدًا في مرضه، كشف عنها الموسيقار هاني مهنى، أمس في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، قائلاً إنه أدخل المستشفى متأثرًا بغيبوبة كبدية.
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