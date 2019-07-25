وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية.

وكانت حالة الفنان الكبير حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه.

وأضاف مهنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الفنان فاروق الفيشاوي عانى توقف بالكبد.

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.