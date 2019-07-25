إبتسام تسكت بفستان طويل وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت تسكت في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا طويل وسط الطبيعة، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وطرحت إبتسام مؤخرا فيديو كليب "راجع بلور"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

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