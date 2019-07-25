صور| ريهام أيمن مع زوجها على الشاطئ: "لحظات غير متوقعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، رفقة زوجها الفنان شريف رمزي.

وظهرت "ريهام" في الصور بملابس كاجوال، ووقفا معا على الشاطئ، خلال إجازتهما الصيفية، وعلقت ريهام على الصور: "اللحظات غير المتوقعة، هي الأفضل".

وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وآخر أعمالها هو "موجة حارة" و"العراف" عام 2013.