محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
احتل فيلم "كازابلانكا" المركز الأول في شباك التذاكر منذ بداية عرضه، وحقق إيرادات كلية بلغت 75 مليونا و911 ألف جنيه، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وحقق فيلم "كازابلانكا"، في أول أيام عيد الفطر إيرادات بلغت 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، لينجح الفيلم بهذا الإيراد في تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، متخطيا فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، الذي حقق 6 ملايين و300 ألف جنيه في ثاني أيام عيد الفطر 2017، قبل أن يعود ويكسر أمير كرارة رقمه بتحقيق 8 مليون جنيه في ثاني أيام العيد.
فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي.. تعرف على إيرادات "كازابلانكا" بعد 7 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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