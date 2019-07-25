خطيب جينفر لوبيز يتسبب في بكائها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: حرص لاعب البيسبول السابق إليكس رودريجيز، على الاحتفال بعيد ميلاد خطيبته النجمة العالمية جنيفر لوبيز الـ50 على طريقته الخاصة. ونشر إليكس رودريجيز فيديو للقطات تجمعه بجنيفر لوبيز، ليحتفل به بعيد ميلادها. Advertisements وعلقت جينيفير على الفيديو: "أنا أبكي.. أنا أحب حياتنا.. أحبك حبًا شديدًا.. شكرا جزيلا". وكانت جينفير لوبيز قد فاجأت الجمهور باعلان خطوبتها من رودريجيز، في شهر مارس الماضي، إذ نشرت صورة لخاتم الخطوبة مع عدة قلوب، وكذلك فعل رودريجيز، الذي نشر الصورة نفسها، وكتب: "قالت لي نعم"، علما بأن لوبيز ورودريجيز يتواعدان منذ 2017.

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