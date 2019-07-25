كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لها برفقة زوجها مبارك الهاجري.
وظهر زوج احلام فيه وهو يجلس في أحد المقاهي فيما تقوم هي بالتصوير. وتوجهت إليه منتحلة شخصية معجبة وقالت: “إنت مبارك الهاجري؟” معربة عن إعجابها به وهو ما أشعره بالخجل.
وأشار إليها فاتحاً ذارعيه وداعياً إياها إلى التقدم في اتجاهه قبل أن يقبلها.
ويشار إلى أن الزوجين ردا في وقت سابق على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرافي مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احلام تفاجىء زوجها: “انت مبارك الهاجري؟!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.