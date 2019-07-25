شاهد.. احلام تفاجىء زوجها: “انت مبارك الهاجري؟!”

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لها برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهر زوج احلام فيه وهو يجلس في أحد المقاهي فيما تقوم هي بالتصوير. وتوجهت إليه منتحلة شخصية معجبة وقالت: “إنت مبارك الهاجري؟” معربة عن إعجابها به وهو ما أشعره بالخجل.

وأشار إليها فاتحاً ذارعيه وداعياً إياها إلى التقدم في اتجاهه قبل أن يقبلها.

ويشار إلى أن الزوجين ردا في وقت سابق على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرافي مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.