شاهد.. فوزية الدريع :”يطري علي الموت كي ارى ما هو الشعور عند رؤية محمد”

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 03:50 صباحاً - ردت الدكتورة الكويتية الشهيرة فوزية الدريع على شاشعة وفاتها التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وطمأنت محبيها بأنها حية تزرق.

الدكتورة والإعلامية الشهيرة بتطرقها للمواضيع الجنسية، قالت خلال فيديو أن البعض يتمنى زوالها من الحياة، لكنها لن تموت، موضحة: “نحن لا نموت وإن متنا فنحن لا نموت، حينما تترك وراءك إبنا وابنة بارين حسب الشرع وحين تترك سمعة جيدة وعملا صالحا فأنت لا تموت”.

وتابعت بالقول أن من روج لشائعة وفاتها يريد الحصول على متابعين أكثر، وهذا حسب رأيها أمر غير لائق.

وتابعت الدريع كلامها قائلة: “ولو اني بين فترة وفترة يطري علي الموت كي أرى ما هو الشعور لما الاقي سيدي حبيبي محمد ويطري على بالي الموت لما بشوف ميزاني وين حطني بأي درجة في الاخرة” واضافت “انا الان في عمر لو جاء الموت الان هلا فيه ولو جاء بعد خمس سنين هلا فيه انا اؤمن بالعمل الصالح وبرضا الزوج واداء الواجب”.