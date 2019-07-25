أول ظهور لتوبا بويوكستون مع حبيبها بعد شائعات انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» لأول مرة مع حبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً وروجت لانفصالهما.

عدسات الباباراتزي رصدت الحبيبن في منطقة أميرجان بإسطنبول، حيث بدت الفنانة الشابة متألقة بـ«لوك» أبيض مكشوف البطن، مسدلة شعرها الأسود الطويل بشكل منحها طلّة تفوح جاذبية.

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توبا كشفت عن أنها كانت في أجازة بإسبانيا، معربة عن استمتاعها بالوقت الذي قضته فيها، بينما اعتبر الجميع ظهور الفنانة مع حبيبها بمثابة الرد الذي قطع الشك باليقين حول وجود خلافات بينهما.

يُذكر أن توبا بدأت في مواعدة أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها من الفنان التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وقد أثمر زواجهما عن التوأم «مايا وتوبراك» في 19 يناير 2012، في الوقت الذي يعيش فيه صايلاك قصة حب مع جوزدا يلماز.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه توبا للعودة بمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.