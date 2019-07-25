دوبلير فان ديزل يصارع الموت بعد إصابته في التصوير والأخير يبكي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يصارع دوبلير النجم والممثل الأمريكي الشهير فان ديزل، الموت بعد سقوطه على رأسه من ارتفاع 9 أمتار، وجاء ذلك أثناء تصوير الجزء الجديد من فيلم “Fast & Furious”.

وكان النجم فان ديزل، قد تعرض لصدمة كبيرة، إذ شاهد الحادث الذي وقع أمس الإثنين في موقع التصوير بشركة “وارنر بروس” في منطقة “هارتفوردشير” البريطانية.

وكشف مصدر لجريدة الديلي ميل البريطانية قائلا: لقد سقط الدوبلير من ارتفاع قد يتجاوز 9 أمتار، وفان ديزل مصدوم للغاية؛ فقد شوهد لاحقًا وعلامات الحزن تغلب عليه وهو يحاول كبح دموعه.

ومن جانبها صرحت وارنر بروس، أن الدوبلير الذي لم يكشف عن هويته، قد تم نقله بسرعة إلى مستشفى لندن الملكي باستخدام طائرة إسعاف.

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وعلى جانب أخر، حضر نجم الأكشن الأمريكي فان ديزل العرض الخاص لفيلم Lion King الذي أقيم مؤخرا، بالعاصمة البريطانية لندن.

ورافق فان ديزل، خلال العرض الخاص حبيبته الموديل المكسيكة بالوما خيمينيز، وأبناؤه الثلاث هانيا التي تبلغ من العمر 11 عاما، وVincent لديه 9 أعوام، وPauline الذي يبلغ من العمر 4 أعوام.

ومن المقرر طرح فيلم Lion King في مصر والولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 يوليو المقبل.

ويتواجد النجم العالمي ديزل خلال هذه الفترة في بريطانيا من أجل تصوير فيلمه الجديد Fast & Furious الذي يعد التاسع في سلسلة الأفلام الشهيرة.