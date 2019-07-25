أحدث ظهور لتولجهان سايشمان مع مولوده الجديد.. صورة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم التركي تولجهان سايشمان محبيه ومتابعيه ونشر صورة جديدة تجمعه بمولوده الأول «إيفهان».

تولجهان بدا في الصورة نائماً محتضناً مولوده بين ذراعيه بشكل مؤثر، وهي اللقطة التي اثارت اعجاب فانز النجم التركي، كما تهافت أصدقائه من داخل الوسط الفني على التعليق على الصورة، مؤكدين على قوة الشبه بين تولجهان وابنه، كما تمنوا لمولوده الصحة والسلامة الدائمة.

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يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.

من ناحية أخرى، بدأ تولجهان سايشمان تصوير مسلسله الجديد «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، وتشاركة بطولة العمل المنتظر، النجمة التركية يلديز تشاغري اتيكسوي، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الدرامي المقبل عبر شاشة Trt 1.

مسلسل «أمل واحد يكفي» أحدث عمل عُرض لتولجهان سايشمان، وقد شارك في بطولته أمام نجمة مسلسل “قيامة أرطغرل” التركية إسراء بلغيش تورا، إلأ أن الشركة قررت وقفه بعد الحلقة السادسة منه نتيجة ضعف نسب المشاهدة، على الرغم من كونه المسلسل الذي عاد به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعماله، مسلسل «اللؤلؤة السوداء»، وقد تعاون فيه مع النجمة التركية هاندة إرتشل، حيث اوقفت الشركة المنتجة للعمل، عرض المسلسل، بعد الحلقة العشرين منه نتيجة انخفاض نسب المشاهدة.