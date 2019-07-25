دنيا المصري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بحضور نجمات الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية دنيا المصري بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “فريدة”، والتي أتمت عامها الخامس.

الفنانة المصرية أعدت لابنتها حفل عيد ميلاد مميز، وأحضرت لها قالب تورتة حمل مجسمات لشخصيات كرتونية ورقم “5”.

دنيا دعت إلى الحفل عدد من صديقاتها الفنانات، ومنهم الفنانة سهر الصايغ، والفنانة سناء يوسف، والفنانة نرمين ماهر، وغيرهن.

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الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل عيد ميلاد ابنتها، والتي حازت على إعجابهم بشدة.

والفنانة دنيا المصري من مواليد عام 1980، لديها ابنة اسمها فريدة، بدأت حياتها الفنية عام 2005 عندما شاركت بمسلسل (قناديل البحر)، لتشارك بالعام التالي بثلاث أعمال (القاهرة 2000، الجبل، ولم تنس أنها امرأة)، ثم إختارها المخرج (مسعد فودة) لتشارك في بطولة فيلمه (ماشيين بالعكس) في عام 2008 حيث كانت أولى تجاربها السينيمائية، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (الركين، آدم وجميلة، رد فعل).

حققت دنيا مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «البيت الكبير» بجزأيه الأول والثاني، ويشارك ببطولته لوسي، سوسن بدر، منذر رياحنة، أحمد بدير، دينا، حجاج عبدالعظيم، وأحمد صيام، وللمنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.