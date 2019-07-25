أسما شريف منير تتعرض لأزمة صحية وتطلب الدعاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

أسما كتبت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “أنا ‏عيانة أوي، دور برد مش عادي، ادعوا لي لو سمحتم”.، وقد دعا لها جمهورها بالشفاء العاجل.

وكانت أسما شريف منير قد نشرت مؤخرا صورة حديثة لها، ظهرت فيها مرتدية إحدى مجوهرات والدتها الرحلة، والذي كانت عبارة عن “قرط” كبير الحجم.

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أسما عبرت عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة، بقولها: “على فكرة أحلى حاجة في الصورة حلق امي الله يرحمها.. بحب اوي البس حاجتها بحس أنها عايشة معايا”.

يذكر أن الفنان المصري شريف منير تزوج مرتين الأولى من والدة أسما وبعد وفاتها تزوج من صديقتها الفنانة المعتزلة لورا.

وقدمت أسما شريف منير مؤخرا مع والدها الفنان شريف منير برنامج تليفزيوني يحمل اسم “أنا وبنتي” على شاشة قنوات ON E، ويتناول البرنامج الاختلاف بين طريقة تفكير الآباء والأبناء، ويتم خلال كل حلقة استضافة نجم والتحدث معه في موضوع الحلقة.