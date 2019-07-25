سعد الصغير يقبل رأس والد محمد صلاح ويوجه له رسالة خاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري سعد الصغير، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من حفل زفاف قام بإحيائه، وتواجد فيه والد محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وظهر سعد الصغير، في الصور وهو يقبل رأس والد “صلاح”، وعلق عليها قائلًا: “مع حبيبي وأبو حبيبي محمد صلاح، عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك واحب أشكرك علي انك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية”.

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وأضاف: “كفاية ودي اهم من اي شئ التجاره مع الله ويمكن انا عارف انتو بتعملو بجد ربنا يكرمكو جميعا ويكرم محمد يارب في الفتره القادمه وتحياتي ليكم جيمعا”.

يذكر أن سعد الصغير، أحيا حفلًا مؤخرًا على مسرح “النهضة” ضمن فعاليات مهرجان موازين، و قدم عدد من أغاميه الشهيرة التي رافقها بوصلات رقصه المتتالية التي أضفت طابع البهجة على الأجواء بالمسرح.

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنان سعد الصغير بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بتأيد حبس الفنان المصري سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 جنيه للضرائب.