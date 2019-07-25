محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد نجله وجمال زوجته يخطف الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، بعيد ميلاد نجله زيدان، الأول، نشر صور له برفقة زوجته المصرية ميناس عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلق زيدان على الصور قائلًا: “عيد ميلاد سعيد يا أميري الصغيرزيزو، إنه لأمر مثير كيف أن الوقت يمر، في العام الماضي، جئت اليوم وتملأ حياتنا بفرح.. نحن نحبك كثيرًا”.

وحصدت صور محمد زيدان، وزوجته وطفلها على العديد من تعليقات متابعيه الذين تغزلوا في جمالهم.

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وكان محمد زيدان، قد ارتبط للمرة الأولى من دنماركية تدعى شتينا، وأنجب منها طفلين وانفصلا عنها بعد ذلك.

زوجة زيدان، الجديدة ارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، والتي أنجب منها ولد و كانت سببًا رئيسيًا في انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين، حيث أن القانون في الدنمارك ينص على عدم الجمع بين زوجتين، ولهذا السبب انفصل محمد زيدان وقتها عن مي عز الدين بعد ارتباط لمدة أشهر.

وكان أول ظهور لزيدان برفقة زوجته الثانية خلال الاحتفال الذي أقيم في الجونة بمناسبة وجود كأس العالم في مصر، وكان ذلك في شهر مارس الماضي.