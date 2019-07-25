فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرح الموسيقار المصري هاني مهنا ان الفنان المصري فاروق الفيشاوي دخل في غيبوبة تامة.

هاني مهنا أكد أن فاروق الفيشاوي يتواجد في غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وأنه متصل حاليا بالأجهزة وحالته حرجة.

الموسيقار المصري قال في تصريحات صحفية إن الفيشاوي دخل في غيبوبة، بسبب توقف الكبد عن العمل، وأن حالته مقلقة وحرجة للغاية، وطالب جمهوره بالدعاء له.

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وتتباين التصريحات حول الحالة الصحية للفنان، حيث أكد ابنه أن حالته خطيرة بينما تقول طليقته سمية الألفي انه بخير.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع.

يذكر أن الفيشاوي شارك مؤخراً في عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخراني والتي بدأ عرضها في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد عزمي ونضال الشافعي، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، وإخراج تامر كريم.