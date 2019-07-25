تطورات الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي.. هل دخل في “غيبوبة كبدية”؟

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 02:45 صباحاً - تحدث الموسيقار المصري، هاني مهنا، عن الوضع الصحي لمواطنه الفنان فاروق الفيشاوي كاشفا من انه دخل في “غيبوبة كبدية”.

وقال مهنا في تصريح لـ “العربية”، إن الفيشاوي يمر بأزمة صحية حرجة ومقلقة للغاية، حيث دخل في غيبوبة كبدية، ويكاد يكون كبده قد توقف عن العمل.

وأضاف أن الفيشاوي يقيم في غرفة عناية مركزة أعدت له بعناية فائقة، حيث أصبح يعيش على الأجهزة، طالباً من محبيه وجمهوره الدعاء له.

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كما نقلت “العربية” عن مصدر مقرب من العائلة أن الفيشاوي فقد النطق قبل أن يدخل في الغيبوبة الكبدية.

غير أن عمر، الابن الأصغر للفنان فاروق الفيشاوي، نفي صحة هذه الانباء، لافتا إلى أن والده سيخضع لعملية بزل خلال ساعات وأن الأطباء طمأنوه على الحالة.

وقال عمر، في تصريح لموقع “فيتو” المصري، إن والده لم يفقد النطق، لكن الأمر أن والده في بعض الأوقات يتعرض لتعب شديد فيأمره الطبيب المعالج بعدم التحدث مع أحد.