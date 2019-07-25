صور تكشف أناقة منة شلبى فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة منة شلبى بعيد ميلادها ال37، وأعتادت منة على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعى بأبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء اليومية أو المناسبات الرسمية.

وكشفت صور منة شلبى على مواقع التواصل الإجتماعى عن أختيارها الدائم لقطع الملابس و الإطلالات التى تجمع بين البساطة و الأناقة، فهى لا ترتدى القطع المبهرجة أو المبالغ فيها.

كما تحرص منة شلبى على أختيار تسريحات الشعر البسيطة و التى تظهر جمال وجهها، بالإضافة إلى ذلك لا تعتمد على مستحضرات التجميل و تظهر فى الكثير من الأحيان على طبيعتها دون مكياج.

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