محمد سعد يعلن طرح أغنيته الجديدة" عايش وخلاص" على "يوتيوب"

القاهرة - لايف ستايل
طرح الفنان محمد سعد نجم برنامج ستار أكاديمي، أغنيته الجديدة "عايش وخلاص" عبر موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
الكليب تدور فكرته في إطار درامي عن الفراق بين حبيبين والحنين إلى العودة، وتم التصوير في عدد من شوارع القاهرة، وأيضا في فيلا بمنطقة دهشور واستغرقت يومين.
أغنية "عايش وخلاص" كلمات محمد رسلان ولحن وتوزيع عمرو حليم ومن إخراج يحيى ممتاز، وإنتاج شركة مزيكا.
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يذكر أن محمد سعد قدم من قبل كليب يحمل اسم "بعشقك"، من إخراج محمد حبيب والأغنية تناولت حُب الوطن، وتم تصويرها في عدة أماكن منها، منطقة قصر النيل، والمطار، ووسط البلد وأرض ريفية، وهى كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، كما قدم أيضًا أغنية بعنوان "هنتفارق" من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل.
محمد سعد كان قد أبهر لجنة التحكيم منذ ظهوره الأول على مسرح "ستار أكاديمي" في نسخته الحادية عشرة، بعدما أدى أغنيتى "ابعتلى جواب، وياطيرة طيرى"، للقدير صباح فخرى، ووصف بأنه يمتلك صوتا عريضا نادرا، يجعله يشبه أصوات عمالقة الفن.
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