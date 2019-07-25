Salut Salon: رباعي يأسر الحضور في مهرجان الحمامات

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""الخليج 365"" من بيروت: اكتشف الحضور في مهرجان الحمامات الدولي مواهب متعددة في الرباعي النسوي Salut Salon لأربع شابات من هامبورغ يقترحن مفهومًا جديداً للموسيقى الكلاسيكية بأسلوبٍ رائع ومواهب متعددة جمعت بين العزف والغناء والرقص والتمثيل والفكاهة التي تمتزج فيها البراعة بالسخرية الذاتية البناءة.

وشدّ هذا الرباعي الجميل الجمهور بتناغم الفرقة على آلة الكمان أنجليكا باخمان وايريس سيغفريد وعلى آلة البيانو مونيكا فون تواردووسكي وعلى آلة التشيلو سونيا لينا شميد. فقدم عرضه الأخير حول محور "الحب" "liebe" وذلك بأربع لغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية وراوح بين الأغاني الكلاسيكية والأغاني الأصلية والمترجمة والفلكلورية والتانغو الجديد.

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وكانت البداية مع موسيقى باخ- فيفالدي- موزارت-بروكوفياف -رخمانينوف وحتى استور بياتزول والتانغو الجديد على قصائد الحب البائسة للشاعر الشيلي بابلو نيرودا. وأكملوا مع "الحب" "كوروبوشكا" او "العودة الى الموت " "regresso a la muerte" و غيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وأحبها وصفق لها وضحك لتقديمها وانبهر بتمثيلها على المسرح وعشق الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب Salut Salon اللاتي ختمن العرض بتساؤل كبير "الى اي مدى يمكن أن نحب؟" .

Salut Salon اربع نساء موهوبات في الموسيقى الكلاسيكية يطوعن آلاتهن ويشركن الجمهور كعنصر خامس في مجموعتهن ليعيش معهن قصة حب وفكاهة تحمله معهم على أجنحة من العشق لموسيقى لا تقاوم.