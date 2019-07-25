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مى كساب تحفظ ماء وجه البطولة النسائية فى سينما 2019.. اعرف الحكاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارب عام 2019 السينما من الانتهاء وتبقى موسم واحد يعد الأهم خلال العام وهوعيد الأضحى الذى يشهد منافسة قوية بين أكثرمن فيلم لكبار نجوم الشباك وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى ومرشح أيضاً للدخول أمامهم تامر حسنى، ولكن من الملاحظ اختفاء البطولة النسائية خصوصا بعد غياب النجمة ياسمين عبد العزيز التى تعد الوحيدة التى تقدم أفلام من بطولاتها وتنافس بقوة على شباك التذاكر.

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مى كساب ومحمد سلام وبيومى فؤاد 

إلا أن الأيام الماضية شهدت اعلان طرح فيلم "الطبيب والشرس واللعوب" بطولة مى كساب وأحمد فتحى وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ليدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى لتحفظ مى كساب ماء وجه البطولة النسائية فى سينما 2019 باعتبارها بطلة فى الفيلم، خاصة أن الأفلام التى تعتمد على فنانة بطلة وتتصدر الأفيش والدعاية أصبحت نادرة فى السنوات الماضية بسبب الاعتماد على النجوم الرجال.

 

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مى كساب وبيومى فؤاد 

فيلم "الطبيب والشرس واللعوب" بطولة مى كساب وأحمد فتحى وبيومى فؤاد ومحمد سلام وطارق الابيارى وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول ثلاثة ممثلين معتزلين يخططون لتقديم عمل فني عن الكائنات الفضائية، وذلك بعد أن قرروا فجأة العودة للتمثيل من جديد.

 

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مى كساب وأحمد فتحى

 

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مى كساب ومحمد سلام واحمد فتحى 

 

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مشهد من الفيلم 

 

 

 

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