شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تعلق على الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس الممثلين، إن النقابة تتابع لحظة بلحظة حالة الفنان فاروق الفيشاوى، بعد حجزه بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات على هلفية تدهور حالته الصحية.

وأضاف عزوز عادل فى تصريح لــ"الخليج 365" إن حالة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى خطيرة، ونأمل أن تتحسن خلال الساعات المقبلة، ويعود النجم الكبير إلى أسرته وجمهوره بسلام فى القريب العاجل.

وتراجعت حالة الفنان فاروق الفيشاوى الصحية بشدة، وشهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير بعد نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ويتواجد معه أفراد أسرته فقط، وهم أحمد وعمر والفيشاوى وسمية الألفى، الذين يرفضون الكشف عن اسم المستشفى التى يتواجد فيها خاصة وأن الزيارات ممنوعة.

ورغم منع الزيارات عن فاروق الفيشاوى إلا أن هناك عددا من الفنانين المقربين له حرصوا على زيارته فى المستشفى ولكن لم يستطيعوا مقابلته لتواجده فى غرفة العناية المركزة، وكشف مصدر من داخل المستشفى لـ"الخليج 365" أن فاروق الفيشاوى فاقد النطق تماماً ولا يتحدث مع أحد وأن حالته تسوء منذ تعرضه للوعكة الصحية.

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وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.