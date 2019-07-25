صورة وفيديو| كريم عبدالعزيز ونجوم الفيلم في عرض "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص نجوم فيلم الفيل الأزرق على حضور العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم في سينما "كايرو فيستيفال سيتي".

حضر العرض الخاص كريم عبدالعزيز وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وخالد الصاوي وزوجته، وأحمد خالد صالح، وتارا عماد، وأحمد مراد، ومروان حامد، وعدد من النجوم.

وحضرت العرض هايدي سرور، زوجة كريم عبدالعزيز بطل الفيلم، ولا تظهر هايدي كثيرا مع زوجها، لكنها تحرص على مساندة زوجها وقت عرض أفلامه الجديدة.

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كما نشرت إحدى صحفات محبي هند صبري فيديو لها وهي ترقص على السجادة الحمراء قبل بدء العرض الخاص.

جدير بالذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" سيطرح للعرض في السينمات في مصر ودول الخليج، اليوم الخميس.

فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎