ليالي الصيفية| "فورمة" محمد عطية في لبنان وشذا حسون في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها وسط الطبيعة، في فورمينتيرا بجزر البليار.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا ظهرت فيها الإعلامية سمر يسري والإعلامية شيريهان أبو الحسن.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة في الساحل الشمالي.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة من باريس.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية " كاش مايوه" أمام البحر في الساحل الشمالي.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها في أحد الأماكن بإسطنبول.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد، صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضاء إجازته الصيفية في جبال الألب.

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شذا حسون

شاركت المطربة شذا حسون جمهورها بصورة لها من أمام البحر، خلال قضاء إجازتها الصيفية في إسبانيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته على البحر في أحد الأماكن الساحلية.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صور من أمام البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيسلندا.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية.

محمد عطية

نشر المطرب محمد عطية صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضاء إجازته الصيفية في لبنان.

محمد لطفي

شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بصورة له من أمام "حمام السباحة"، من أحد الأماكن الساحلية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوة" من أحد الأماكن الساحلية.

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها جالسا على الرمال من الساحل الشمالي.