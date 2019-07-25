مايا دياب بإطلالة أنيقة وبسمة بوسيل بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة.

دومينك حوراني

نشرت الفنانة دومينك حوراني صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بجيب قصير وحذاء طويل.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة، إذ ارتدت جيب طويل وقبعة على رأسها.

أصالة

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، رفقة ابنتها "شام".

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محمد نور

نشر المطرب محمد نور، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، تجمعه بالنجم أحمد عز في الجيم، بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة بالأبيض والأسود، وذلك من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت نادين بجانب ألة كاتبة.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت نوال بجيب جينز قصير.

نيللي مقدسي

نشرت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت نيللي في الصورة من داخل سيارتها، مرتدية نظارة شمسية.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بسمة بفستان أسود قصير زاد من جمالها، ولاَقت الصورة إعجاب محبيها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامرصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت اَيتن في الصورة بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.