سر رشاقتها ومصممها المفضل "عربي" وحفل في مصر.. حكايات جينيفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل محبو الفنانة جينيفر لوبيز، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، في كل مكان، وتعتبر جينفير لوبيز واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في العالم، فهي مطربة وممثلة ومصممة أزياء، بدأت مشوارها الفني عام 1987، وحصلت على جائزة كريستال عام 2006.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات جينيفير لوبيز:

البداية الفنية

قدمت الفنانة جينفر لوبيز عددا من الألبومات الناجحة، وكان أول ألبوم بعنوان "On the 6"، وتوالت الألبومات، قبل أن تتجه للتمثيل، وقدمت عددًا من الأفلام الناجحة، فقد قدمت أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا، أبرزها "يو تيرن" عام 1997، و"هلّا رقصنا"، عام 2004، و"الخطة البديلة"، عام 2010.

وكان آخر الأفلام التي شاركت فيها جينيفر لوبيز، هو فيلم "ذا بوي نيكست دور"، عام 2015، وقدمتْ خلاله دور "كلير"، وتنتظر عرض دورها في فيلمها الجديد "Hustlers"، والذي يناقش قضية فتيات الليل .

مصممها المفضل

تُعتبر جنيفر لوبيز، أشهر نجمات هوليود المعروفات بأناقتهم اللافتة على البساط الأحمر، ما منحها جائزة "أيقونة الموضة لعام 2019" التي يقدّمها مجلس مصممي الأزياء في أمريكا.

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ويتمنى معظم المصممين العالميين أن ترتدي جنيفر إطلالة من توقيعهم، ولكن من هو مصممها المفضل؟ أجابت جنيفر لوبيز في آخر لقاء تليفزيوني لها، إذ قالت إن مصممها المفضل هو اللبناني زهير مراد، الذي ارتدت من أزيائه مرات عديدة على المسرح والبساط الأحمر.

وصرّحت جنيفر أنها تعرّفت على عمله منذ عدة سنوات من خلال عرض له رأته على قناة "فاشن تي في" في عام 2010، وحرصت حينها على البحث عنه لترتدي من أزيائه في حفل Met Gala، الذي يُعتبر أحد أشهر المناسبات السنويّة في عالم الموضة.

حفل في مصر

وتستعد الفنانة جينيفر لوبيز، لتقديم أحدث حفلاتها الغنائية في مصر، ضمن موسم حفلات صيف 2019، بالساحل الشمالي، خلال شهر أغسطس المقبل، وهو الحفل الذي يترقب لها المتابعون حضور جماهيري قوي.

سر رشاقتها

على الرغم من أن جينفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الخمسين، فإن ملامحها تجعلك تعتقد إنها في العشرين من عمرها، والسبب في ذلك كشفته جينفر لوبيز في أكثر من لقاء تلفزيوني، إذ قالت إنها تمارس الرياضة بشكل مكثف يوميّاً، ولا تقتصر تمارينها الرياضيّة على البوكسينج، والبلانك وتمارين الضغط التي تشدّ العضلات، إنما تلجأ أيضا الى ركوب الدراجة الهوائية فهي أيضا من الرياضات المفضلة لديها، وذلك الى جانب الرقص طبعا.

ومن ناحية أخرى، قالت جينفير إنها لا تشرب القهوة على الإطلاق وتقول إن هذا هو سبب نضارة وإشراقة بشرتها السمراء، حيث ترى أن الكافيين الموجود في القهوة يجعل البشرة جافة.