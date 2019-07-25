هشام جمال يوجه رسالة لمحمود الخطيب" البطولة بطولتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان والمنتج هشام جمال رسالة لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر جمال صورة تجمعه بالخطيب، وعلق: "البطولة دي بطولتك وليك فيها اكتر من أي حد تاني، ومن أصعب البطولات في تاريخ النادي لو ماكنتش الأصعب، مبروك بيبو".
يذكر أن النادي الأهلي توج رسميًا بلقب الدوري العام لموسم 2018/2019، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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