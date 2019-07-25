بعد إزالة ورم المخ.. أول صورة للفنانة ماجي بو غصن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجدتماعي أول صور لزيارة وفد من الفنانين اللبنانيين للفنانة ماجي بو غصن، بعد عملية إزالة الورم من المخ، التي خضعت لها.

وظهرت ماجي بو غصن في سرير المستشفى، بلباس العمليات، والتف نجوم الفن حولها.

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ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن الفنانة ماجي بو غصن، خضعت يوم الإثنين الماضي لعملية جراحية خطيرة، لإزالة ورم من الرأس، استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.

وخرجت ماجي اليوم من غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، وستحتاج الممثلة ماجي بو غصن للراحة لمدة قد تصل إلى شهرين بعد هذه العملية الدقيقة.