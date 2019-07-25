بالفيديو: أحلام تمثل لزوجها دور معجبة له

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، في مقطع فيديو برفقة زوجها مبارك الهاجري، وهو يجلس في أحد المقاهي فيما تقوم هي بالتصوير، وتوجهت إليه ممثلة دور المعجبة.

وقالت أحلام لزوجها: ” إنت مبارك الهاجري؟ ” معربة عن إعجابها به وهو ما أشعره بالخجل؛ ليشير إليها فاتحاً ذارعيه وداعياً إياها إلى التقدم في اتجاهه قبل أن يقبلها.

ومن الجدير بالذكر، أن الزوجين ردا في وقت سابق على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرافي مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.