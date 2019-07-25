تحدثت عن زواجها وعمرها الحقيقي.. العنود العيسى تكشف أسرار مودل روز- فيديو

أصبحت “هوشة العنود العيسى ومودل روز” هي أكثر الموضوعات حديثاً عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد أن قامت الطالبة السعودية المقيمة في أمريكا بكشف أسرار مواطنتها عارضة الأزياء التي ظلت تخفيها لسنوات، على حد وصفها.

وقالت العنود العيسى المعروفة بتأييدها للمثلية الجنسية إن مودل روز تكذب على جمهورها، لأنها أخفت أنها قد أتمت الثلاثين من عمرها، كما أنها لم تعلن عن زواجها، متساءلة عن سر حرصها على إخفاء هذا الأمر حتى الآن.

وهاجمت السعودية المثيرة للجدل مواطنتها، وطالبتها بالاعتذار عن هجومها على النساء المثليات، واتهمتها بالاستشراف بينما هي تتمتع بنمط حياة يختلف تماماً عن العادات والتقاليد التي تميز المجتمع السعودي.

وجاء هجوم العنود العيسى متزامناً مع احتفال مودل روز بمرور 10 سنوات على دخولها عالم الموضة والأزياء، حيث قامت بنشر بعض الصور التي تحكي من خلالها قصتها مع شغفها بأن تصبح عارضة أزياء محترفة.