رد فعل الدكتورة خلود بعد انتقادها لتقليدها إطلالة الأميرة ديانا

علقت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على الانتقادات الحادة التي طالتها بسبب تعمدها تقليد الأميرة ديانا بإلتقاط صورة مع زوجها مودل أمين جاءت كتجسيد لصورة زفاف الأميرة الراحلة مع زوجها الأمير تشارلز في ليلة زفافهما.

بدأت الأحداث عندما قصت الدكتورة خلود شعرها على نفس ستايل الأميرة ديانا، ثم بدأت في استفزاز الجمهور عندما قالت إن تسريحتها أعادت الاهتمام بالأميرة الراحلة وأصبحت معظم مواقع السوشيال ميديا تتناول سيرتها مؤكدة أن هذا أكبر دليل على تأثيرها كواحدة من نجمات السوشيال ميديا، لكن وصل الاستفزاز منتهاه عندما نشرت صورة معدلة بالفوتوشوب تظهر فيها مع زوجها بدلاً من الأمير تشارلز وزوجته الراحلة لتنهال عليها التعليقات الساخرة.

ولم تقف الفاشينيستا الكويتية صامتة أمام الانتقادات اللاذعة، حيث ردت من خلال منشور لها عبر حسابها على انستقرام، قالت فيه: “بالنسبة للي زعلانين عشان قلت قصت شعري مثل قصة الاميرة ديانا .. شنو المشكلة اذا سويت شعري مثل اعظم شخصية بالتاريخ و اي احبها و اقلدها ب اعمالها الانسانيه .. . عالاقل احبها عشان جذي قلدتها..شخصية عظيمه اطمح اكون مثلها وللعلم من الشخصيات اللي احبها و اتعلم منها: الملكة رانيا الاميرة ديانا”.

الجدير بالذكر أن الدكتورة خلود كانت قد تعرضت لحالة من الهجوم العنيف بعد وفاة شابة كويتية استخدمت عقاراً طبياً لإنقاص الوزن كانت قد قامت الفاشينيستا الكويتية بالدعاية له عبر حساباتها على السوشيال ميديا، لكنها نفت مسؤوليتها عن الواقعة مؤكدة أن تقرير الوفاة يبرئها تماماً.