نسرين عكاشة : أسعى للاختلاف في برنامجي "كلام وسط البلد" على راديو مصر

أكدت المذيعة نسرين عكاشة إبنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سعادتها بردود أفعال المستمعين عن حلقات برنامجها " كلام وسط البلد " الذى تقدمه على إذاعة " راديو مصر " .
و قالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ،نحاول خلال برنامجنا أن نتنوع فى تقديم الموضوعات بشكل مستمر و مشاركة المستمعون فى القضايا التى نناقشها و كبفية الوصول إلى حلها ، و قمنا بإستضافة مجموعة مميزة من الضيوف فى جميع المجالات المختلفة .
و أشارت "عكاشة" إلى، شكل جديد ومختلف سيشهده البرنامج خلال الأيام القادمة و إضافة فقرات تنال إعجاب الجمهور .
"كلام وسط البلد"، من تقديم نسرين عكاشة، وزياد علي، عبر آثير محطة "راديو مصر"، يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.
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